سيــارات

أحدث قائمة سعرية لأوبل وشيفروليه خلال سبتمبر

أحمد عوض قررت المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، عن رفع أسعار طرزات أوبل بمقدار يتراوح ما بين 6 و21 ألف جنيه بمختلف الفئات. وسجلت أسعار أوبل استرا ارتفاعًا بنحو 10 آلاف جنيه، لتصل أسعار فئة "الهاي لاين" إلى 325 ألف جنيه مقابل 315، وبلغت فئة "توب لاين" 365 ألف جنيه مقابل 355. وصعدت أسعار أوبل
5 سبتمبر، 2017 5 سبتمبر، 2017

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أحمد عوض



قررت المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، عن رفع أسعار طرزات أوبل بمقدار يتراوح ما بين 6 و21 ألف جنيه بمختلف الفئات.



وسجلت أسعار أوبل استرا ارتفاعًا بنحو 10 آلاف جنيه، لتصل أسعار فئة “الهاي لاين” إلى 325 ألف جنيه مقابل 315، وبلغت فئة “توب لاين” 365 ألف جنيه مقابل 355.



وصعدت أسعار أوبل إنسيجنيا بمقدار يتراوح مابين 6 و11 ألف جنيه، لتسجل فئة “ايليجانس” مبلغ 465 ألف جنيه مقارنة بـ 459، خلال أغسطس الماضي، فيما وصلت أسعار فئة “الهاي لاين” إلي 515 ألف جنيه مقابل 504، وسجلت فئة “توب لاين” 590 ألف جنيه مقابل 579.



وقفزت أسعار السيارة أوبل كسكادا، بمقدار 21 ألف جنيه، لتبلغ 650 ألف جنيه بدلاً من 629، فيما أبقت “المنصور للسيارات” على أسعار طرزاتها اﻷخري من “أدم وكورسا وموكا وميريفا” دون أي تغيير.



واستقرت أسعار طرزات شيفروليه “أفيو ولانوس وأوبترا فئة “فول أوبشن” وكروز” عند ذاك المستوي – دون أي تغيير، بينما ارتفعت أسعار أوبترا فئة “الهاي لاين” بمقدار 1000 جنيه لتصل إلى 314 ألف جنيه بدلاً من 313.



ويوضح الجدول التالى؛ قائمة أسعار المنصور للسيارات خلال سبتمبر الحالي:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار أغسطس

أسعار سبتمبر

مقدار التغير

نسبة التغير%

أوبل

استرا

هاي لاين

315

325

10

توب لاين

355

365

10

إنسيجنيا

ايليجانس

459

465

6

1.3

هاي لاين

504

515

11

2.1

توب لاين

579

590

11

1.8

كادسكادا

CC

629

650

21

3.3

    أدم

349

349

كورسا

FL BL

265

265

إنجوي

295

295

موكا

هاي لاين

369

369

توب لاين

409

409

ميريفا

فول أوبشن

319

319

هاي لاين

349

349

شيفروليه

أفيو

Base

187.8

187.8

FL

197

197

لانوس

F/O

158.4

158.4

أوبترا

F/O

202.9

202.9

H/L

213

214

1.000

0.4

كروز

Base

279

279

H/L

309

309

            إعداد – المال                                             المصدر: المنصور للسيارات

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