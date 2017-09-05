أحدث قائمة سعرية لأوبل وشيفروليه خلال سبتمبر

أحمد عوض

قررت المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، عن رفع أسعار طرزات أوبل بمقدار يتراوح ما بين 6 و21 ألف جنيه بمختلف الفئات.

وسجلت أسعار أوبل استرا ارتفاعًا بنحو 10 آلاف جنيه، لتصل أسعار فئة “الهاي لاين” إلى 325 ألف جنيه مقابل 315، وبلغت فئة “توب لاين” 365 ألف جنيه مقابل 355.

وصعدت أسعار أوبل إنسيجنيا بمقدار يتراوح مابين 6 و11 ألف جنيه، لتسجل فئة “ايليجانس” مبلغ 465 ألف جنيه مقارنة بـ 459، خلال أغسطس الماضي، فيما وصلت أسعار فئة “الهاي لاين” إلي 515 ألف جنيه مقابل 504، وسجلت فئة “توب لاين” 590 ألف جنيه مقابل 579.

وقفزت أسعار السيارة أوبل كسكادا، بمقدار 21 ألف جنيه، لتبلغ 650 ألف جنيه بدلاً من 629، فيما أبقت “المنصور للسيارات” على أسعار طرزاتها اﻷخري من “أدم وكورسا وموكا وميريفا” دون أي تغيير.

واستقرت أسعار طرزات شيفروليه “أفيو ولانوس وأوبترا فئة “فول أوبشن” وكروز” عند ذاك المستوي – دون أي تغيير، بينما ارتفعت أسعار أوبترا فئة “الهاي لاين” بمقدار 1000 جنيه لتصل إلى 314 ألف جنيه بدلاً من 313.

ويوضح الجدول التالى؛ قائمة أسعار المنصور للسيارات خلال سبتمبر الحالي: