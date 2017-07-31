محمود جمال :تنشر بوابة المال اليوم الاثنين أحدث قائمة أسعار لهواتف آبل الأمريكية بالسوق المحلية .يشار إلى أن"سامسونج" و" هواوى" و"لينوفو" رفعت أسعار هواتفها مطلع الشهر الحالى، بنحو 2 إلى 7% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى %14، ورفع أسعار المشتقات البترولية، الأمر الذى تسبب فى زياد

محمود جمال :

تنشر بوابة المال اليوم الاثنين أحدث قائمة أسعار لهواتف آبل الأمريكية بالسوق المحلية .

يشار إلى أن”سامسونج” و” هواوى” و”لينوفو” رفعت أسعار هواتفها مطلع الشهر الحالى، بنحو 2 إلى 7% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى %14، ورفع أسعار المشتقات البترولية، الأمر الذى تسبب فى زيادة تكلفة شحن ونقل البضائع من القاهرة إلى محافظات الجمهورية، وارتفاع مبيعات الهواتف والإكسسوارات المقلدة بنسبة 30 إلى 40 %.

وتستحوذ سامسونج على 43 % من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها هواوى بـ %20، ثم لينوفو الصينية، وإتش تى سى التايوانية بـ 10% لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات صينية أخرى، مثل”أوبو” و”تكنوموبايل” و”إنفينيكس”.