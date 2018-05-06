أحدث قائمة أسعار لسيارات بيجو

حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية “بيجو” خلال شهر مايو الحالى، والصادرة عن تحالف “المنصور – سكوب” الإماراتية، وكيلها الحصرى فى مصر.

وبحسب القائمة السعرية تراوحت أسعار طراز 301 ما بين 270 – 300 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طراز 508 ما بين 480 – 600 ألف جنيه.

أما طراز 2008 فيبدأ من 360 – 380 ألف جنيه، فيما بلغ سعر 3008 ما بين 540 – 670 ألف جنيه، وطراز 5008 بين 590 – 700 ألف جنيه.



