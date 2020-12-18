أحدث عروسين بالوسط الفني في ضيافة «صاحبة السعادة»

علمت “المال” أن المنتجة إسعاد يونس ستستضيف في برنامجها “صاحبة السعادة ” الذي تقدمه على شاشة dmc الأيام القادمة أحدث عروسين بالوسط الفني “هنادي مهنا وأحمد خالد صالح”.

وسيكشف الثنائي في الحلقة عن كواليس حفل زفافهما الذي حضره العديد من نجوم الفن مؤخرا منهم، محمد هنيدي وخالد الصاوي وتامر حسني ومطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا.

كما يتحدثان أيضا عن قصة حبهما الذي توجت بالزواج، وتعاونهما الفني في مسلسل الفتوة الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا جيدا وقام ببطولته الفنان ياسر جلال.

وتتطرق الحلقة للحديث عن الفنان الراحل خالد صالح والعديد من المواقف التي جمعته بنجله أحمد، وسيتم عرض الحلقة على شاشة dmc الأيام القادمة .