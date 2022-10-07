أحدث ضربة للأصول الرقمية.. سرقة 100 مليون دولار من عملة «بينانس»

تمت سرقة 100 مليون دولار تقريبا من عملة “بينانس”، فيما يبدو أحدث اختراق يضرب الأصول الرقمية، بحسب وكالة بلومبرج.

قال تشانغ بينغ تشاو ،المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ”بينانس”، أكبر بورصة تشفير في العالم، على منصة “تويتر” اليوم الجمعة: “تمت عملية اختراق على أحد جسور الانتقال بين سلاسل الكتل (بلوكتشين) ولكن تم احتواء المشكلة الآن”.

قدّر متحدث باسم سلسلة كتل “بي إن بي تشين”، وهي الـ”بلوكتشين” المدعومة من “بينانس”، أن الاختراق شمل رموزا رقمية بقيمة تتراوح بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار، مضيفا أنه تم تجميد ما لا يقل عن 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة، وقد تم تعليق العمل عبر جسر “بي إس سي توكن هاب”.

أحدث ضربة تصيب الأصول الرقمية

أدت عمليات اختراق العملات المشفرة إلى خسارة ملياري دولار تقريباً هذا العام، وكثير من هذه الاختراقات ارتكبتها مجموعات مرتبطة بكوريا الشمالية. وقد شاع استهداف الجسور التي تربط بين سلاسل الكتل “بلوكتشين”، وتستخدم في تحويل الرموز الرقمية بين “بلوكتشين” وأخرى، في هذه العمليات.

يُعدّ نظام “بينانس” البيئي من بين أكثر البيئات التي تتعرّض للهجوم، وقال تشاو على “تويتر”: “في جميع الأحوال، ستغطي بورصة التشفير (بينانس) الأموال التي سيتمكّن القراصنة من الإفلات بها”.

أفادت سلسلة “بي إن بي تشين” أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف تجميد تحويل الأموال المسروقة. وانخفضت عملة “بينانس”، ورمزها “بي إن بي”، بنسبة بلغت 3.3% اليوم الجمعة، وتم تداولها بحوالي 285 دولاراً للوحدة في تمام الساعة 10.08 صباحاً بتوقيت طوكيو.

تعرّض قطاع العملات المشفرة لضربات قوية متتالية بسبب الاختراقات من ناحية والانهيار الشديد الذي محا تريليوني دولار تقريباً من قيمة الأصول الرقمية.

تعاملت أسواق التشفير الأوسع مع هذه التطورات بهدوء، وتغيّر سعر “بتكوين” قليلاً إلى 20 ألف دولار تقريباً.