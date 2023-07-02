أحدث سفن خط «ONE» تعبر قناة السويس قادمة من سنغافورة متجهة إلى روتردام

عبرت قناة السويس اليوم الأحد السفينة “ONE INNOVATION”، أحدث سفن الحاويات عالميا، ضمن قافلة الجنوب، والتابعة للخط الملاحي الياباني ” OCEAN NETWORK EXPRESS”.

وترفع السفينة علم دولة “ليبيريا”، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلي ميناء روتردام الهولندي، بطول يصل إلى 399.9 متر، وغاطس يصل إلي 61.4 قدم ، وحمولة 236.5 ألف طن .

وأعلنت شركة “ONE” في بيان صحفي أنها استلمت أحدث سفن الحاويات التابعة لها وهي “ONE INNOVATION “مطلع يونيو الماضي ، والتي تم بناؤها في أحدي الترسانات اليابانية فئة الـ24 ألف حاوية .

وأكدت أن سعة السفينة بلغت 24136 حاوية، ذات بدن متطور ومصمم بشكل يسمح لها بتحقيق وفورات الحجم وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير مستهدفة زيادة شحن البضائع إلى الحد الأقصى وتقليل استهلاك الوقود.

وأوضحت “ONE” أنه تم تجهيز السفينة بأجهزة لتوفير الطاقة ونظام تنظيف غاز العادم لتلبية لوائح الأنبعاثات الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية، بجانب كونها الأولى من بين سفن “الميجا مكس” الست الجديدة التي تنضم إلى أسطول ONE، والتي ستعمل في خدمة التجارة بين أسيا واوروبا .

كما تهدف شركة ONE إلى تقديم خدمات أكثر تنافسية وأفضل في فئتها لعملائنا مع تقليل التأثير البيئي.