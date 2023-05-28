أحدث سفن الخط الملاحي الياباني ONE FRIENDSHIP تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأحد العبور الأول لسفينة الحاويات ”ONE FRIENDSHIP” أحدث سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي ONE الياباني، والتي تم بناؤها خلال عام 2023 .

وعبرت سفينة الحاويات ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، بحمولة بلغت 155 ألف طن ، وبطول 366 مترا وعمق يصل إلى 51 مترا.

كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق اليوم استئناف عبور سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 بالقناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار، من أجمالي 88 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 ملايين طن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع بمنطقة غاطس السويس، والتي تعطلت الخميس الماضي، مؤكدا سلامة دفة ورفاص السفينة وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس السبت، في إتمام عبور 89 سفينة بإجمالي حمولات صافية 5.3 مليون طن، مما تعد شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد وتنظيم حركة الملاحة.

وأكد الفريق ربيع أن طوارئ الملاحة أمرا قابلا للحدوث في كافة القنوات الملاحية ولا يمكن منعه بشكل مطلق ولكن العمل على تقليل تأثيره والتعامل السليم معه، مشيرا إلى أن نسبة حدوث الحالات الطارئة بالقناة تكاد لا تذكر عند مقارنتها بمعدلات عبور السفن بالقناة.

كما أكد أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للعملاء ومواكبة التطور المتسارع في صناعة السفن عالميا من خلال استمرار مشروعات التطوير بالقناة لزيادة أبعادها ومناطق الإزدواج بها وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.