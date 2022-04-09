أحدث سفن الحاويات EVER ARM تعبر قناة السويس مطلع الأسبوع المقبل   

التابعة للخط الملاحي إيفرجرين واحدة من أكبر 3 سفن حاويات في عام 2022

أحدث سفن الحاويات EVER ARM تعبر قناة السويس مطلع الأسبوع المقبل   
نادية سلام

نادية سلام

11:58 م, السبت, 9 أبريل 22

علمت “المال”  أن سفينة الحاويات “EVER ARM” أحدث السفن التي تم بناؤها في ترسانة كوريا الجنوبية ، خلال  عام 2022،  والتي غادرت ميناء  TANJUNG PELEPAS”  الماليزي ، مطلع إبريل الجاري ، متجهة لعبور قناة السويس خلال الأسبوع المقبل .

 وتبحر السفينة ” EVER ARM””-التابعة للخط الملاحي إيفر جرين ”  رافعة علم دولة “تايوان ” ،وتبلغ طاقتها الاستيعابية 23992 حاوية نمطية  ويبلغ طولها الإجمالي 399.98 مترًا وعرضها 62 مترًا.

ويذكر أن ترسانة  سامسونج  للصناعات الثقيلة  بكوريا الجنوبية تق ببناء ثلاث سفن فئة 24000 حاوية مزودة بحماية من تلوث البحرLF-Sea  تابعه للخط الملاحي “ايفر جرين “، وجاري تسليمهم

نادية سلام

نادية سلام

11:58 م, السبت, 9 أبريل 22