أحدث النماذج التدريبية لأجزاء السفن والعائمات تصل معهد النقل النهري

تسلم اليوم المعهد الاقليمي للنقل النهري بالهيئة العامة للنقل النهري بالاشتراك مع مركز بحوث النقل ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” المرحلة الثالثة والأخيرة من النماذج التوضيحية للأجزاء المختلفة من السفن والعائمات النهرية بهدف الارتقاء بمستوى التدريب بالمعهد الاقليمي للنقل النهري.

وكشف مصدر مسئول بالمعهد أن اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ” التابعة لوزارة النقل ” حرص على أن تكون كافة النماذج التدريبية مطابقة لأحدث المواصفات التدريبية والألوان والأكواد الدولية للتدريب العملي، مؤكدا على أن تكون نماذج حقيقية وواقعية حتى تحقق العائد المطلوب من التعليم والتدريب.

وتمثل المرحلة الثالثة قطاع في محرك ديزل بحري ثنائي الأشواط بكافة ملحقاته ويعمل فعليا بواسطة أجهزة ومحركات أخرى مساعدة وجميعها موضحة بلوحات ارشادية ولمبات بيان ومفاتيح تحكم مما يسهل للدارس كيفية اكتشاف الأعطال واصلاحها.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد عثمان ادريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ان تكليف الهيئة للمركز بتنفيذ هذه النماذج هو أحد صور التعاون الدائم بين الطرفين، كما أن دقة وجودة تنفيذ هذه الأعمال التي تتم بورش مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بواسطة مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين المختصين جعلت لهذه النماذج أثر واضح في الارتقاء بالتعليم الفني.

كما اكد “عثمان ” على أن تنفيذ هذا المشروع على مدار ما يقرب من عام كامل واجه تحديات كبيرة أهمها التغيير الواضح في سعر صرف العملات الأجنبية والقرارات المتعلقة بالاستيراد بالشكل الذي كان له تأثير مباشر على تنفيذ المشروع، إلا أن قوة المركز والإصرار على الوفاء بكافة الالتزامات تجاه الهيئة أدت إلى نجاح المشروع وتنفيذه وفقا للجدول الزمني المخصص له وبكافة المواصفات والاشتراطات التى حددتها الهيئة، والذي يعتبر واحدا من المشروعات الجارية التي ينفذها مركز البحوث حاليا لصالح الهيئة العامة للنقل النهري وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة والأكاديمية، حيث يقوم المركز ايضا حاليا بتقديم الاستشارات المتخصصة لتنفيذ محاكي متطور للعائمات النهرية بالهيئة بالتعاون مع مجمع المحاكيات المتكامل بالاكاديمية.