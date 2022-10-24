«أحدث أعمال منصة WATCH IT».. برج خليفة يضيء بالسلسلة الوثائقية «أم الدنيا»

قدم برج خليفة بدبي عرضًا لفيديو تضمن جزءاً من السلسلة الوثائقية الدرامية “أم الدنيا” ومجموعة الأعمال الأصلية التى أطلقتها منصة WACHT IT خلال عام 2022 والتي ستطلقها خلال الأشهر القادمة.

العرض الضوئي تضمن تنويه عن الأعمال القادمة

وقدم أطول برج في العالم عرضاً ضوئيًا مذهلًا أضاء سماء مدينة دبي وشاهده الآلاف من السائحين شمل جزء من وثائقي أم الدنيا الذي أطلقته المنصة أول الشهر الجاري، وكذلك تنويه عن أحدث الأعمال القادمة، مسلسل “إتزان” ومسلسل “بالطو وفانلة وتاب” وفيلمي “سيوة- النداهة” و”الباب الاخضر” الذي ستطلقه WATCH IT قريبا.

كما تضمن العرض الضوئي المبهر على برج خليفة بعض أعمال منصة WATCH IT، الأصلية الأخرى مثل مسلسل ريفو وجدران وتحقيق وشيف بالبيت.

سلسلة أم الدنيا

وأطلقت منصة WATCH IT، الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، في بداية أكتوبر الجاري السلسلة الوثائقية الدرامية “أم الدنيا” وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

وتتكون السلسلة من 15 حلقة، تسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث. وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وإزدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.

وتسلط الحلقات الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

عن WATCH IT

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي