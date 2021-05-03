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أحدث أسعار ومواصفات «هيونداي توسان» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 445 ألف جنيه
المال - خاص 3:27 م, الأثنين, 3 مايو 21 3:27 م, الأثنين, 3 مايو 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية هي «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «هيونداي توسان» موديل 2021 الفئة الأولى «Smart» بقيمة بلغت 445 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Smart Plus» بنحو 475 ألفًا، وسعرت الفئة الثالثة «Modern» بقيمة 510 آلاف، والفئة الرابعة «Advanced» بـ560 ألفًا، والفئة الخامسة «Premium» بـ600 ألف جنيه، فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى.

وينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات الملنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.

الأبعاد الخارجية

الطول4500 مم
العرض1865 مم
الارتفاع1650 مم
قاعدة العجلات2680 مم
سعة الشنطة الخلفية503 لترات
سعة خزان الوقود54 لتر
هيونداي توسان 2021

مواصفات هيونداي توسان 2021

دعمت سيارات «هيونداي توسان» موديل 2021 الفئة الأولى «Smart» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات «HAC -HDC»، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد “Auto Hold”.

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وزودت بمجموعة التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد، وغيرها».

وتقدم بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت، وغيرها».

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هيونداي توسان 2021

تحتوى طرازات «هيونداي توسان» – الفئة الثانية – على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مسكوة من الجلد، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن هوائي للهواتف المحمولة، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها».

زودت سيارات «هيونداي توسان 2021» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جهاز تحذير المسافات الأمامية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية رياضية من الكروم الغامق، وحليات بالاكصدام، وحزام كروم ستان خارجي للابواب، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

هيونداى توسان

هيونداي توسان 2021

تقدم طرازات «هيونداي توسان» – الفئة الرابعة – بكافة التجهيزات الموجودة فى الفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جنوط رياضية 19 بوصة، وإضاءة داخلية امبيانت، وجميع المنافذ كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، وتنجيد فاخر للابواب، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 مكبرات صوتية، ونظام التتبع الملاحي، وغيرها».

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زودت سيارات «هيونداي توسان»- الفئة الخامسة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى مجموعة من الكماليات الأخرى «كاميرا 360 درجة، وتحديد و تحذير من الاصطدام من الامام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، وتحذير عن رجوع السيارة من الاجسام المتحركة، وتحكم كهربائي في مقعد السائق، وخاصية تبريد المقاعد الامامية، وفتح الشنطة الخلفية كهربائيا».

هيونداي توسان 2021
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بقلم المال - خاص

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