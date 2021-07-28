أحدث أسعار ومواصفات سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2021

تقدم بأسعار تبدأ من 455 إلى 535 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2021 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 455 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 505 آلاف، والفئة الثالثة «T/L» بـ535 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر يوليو الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

ينتمى طراز «جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4477 مم العرض 1856 مم الارتفاع 1609 مم سعة الشنطة الخلفية 514 لتر

مواصفات أوبل جراند لاند 2021

دعمت سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2021 الفئة الأولى «Elegance» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية».

تقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء مانيوال، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة – راديو – USB، وغيرها».

أوبل جراند لاند 2021

زودت طرازات «أوبل جراند لاند» الفئة الثانية «HIGH LINE» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «نظام زر لتشغيل/إيقاف المحرك، ومكييف هواء أوتوماتيكى مزودج، وجنوط رياضية 18 بوصة، وفرش قماش جلد، وزودت بخاصية التحكم كهربائيًا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، ونظام فتح / غلق الأبواب باللمس، وحساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، ومقاعد خلفية قابلة للطى، وحساسات مطر، وغيرها».

تحتوى سيارات «جراند لاند 2021» الفئة الثالثة «T/L» على كافة التجهيزات المزودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مصابيح أمايمة led، ومقاعد أمامية كهربائية مع خاصية التبريد والتسخين، وغيرها».