اتصالات وتكنولوجيا

أحدث أسعار هواتف أوبو الصينية‎

المال – خاص :تنشر بوابة المال اليوم الاثنين قائمة بأحدث اسعار هواتف أوبو الصينية بالسوق المحلية خلال يونيو الجارى . اسم الجهاز السعر NEO 7
5 يونيو، 2017 5 يونيو، 2017

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المال – خاص :

تنشر بوابة المال اليوم الاثنين قائمة بأحدث اسعار هواتف أوبو الصينية بالسوق المحلية خلال يونيو الجارى .

اسم الجهاز

السعر

NEO 7

2500

A37

2890

A57

4459

F1 S 32

4799

F1 64

5389

F3

5680

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