أحدث أسعار موبايلات «شاومي» في مصر خلال يونيو

قدرت أسعار هواتف "MI Note 10 Lite" بنحو 5666 جنيهًا

تتبعت “المال” حركة أسعار موبايلات شاومي المطروحة فى السوق المحلية، التى شهدت ارتفاعات لبعض أجهزة سمارت فون “MI Note 10 Lite” بقيمة بلغت 111 جنيهًا لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

وارتفعت أسعار هواتف “MI Note 10 Lite” سعة (128جيجا بايت – رام 6 جيجا بايت) إلى 5666 جنيهًا، بدلًا من 5555 جنيهًا.

وصعدت أسعار موبايلات شاومي “MI Note 10 Lite” سعة (128 جيجا بايت – رام 8 جيجا بايت) إلى 5999 جنيهًا، مقابل 5888 جنيهًا.

واستقرت الشركة على أسعار هواتفها “Redmi 8A” سعة (32 جيجا بايت – رام 2 جيجا بايت) عند مستوى 1888 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Redmi 8” سعة (64 جيجا بايت- رام 4 ججيا بايت) بنحو 2333 جنيهًا.

وأبقت على أسعار موبايلات شاومي “Redmi Note 8” سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) بقيمة 2888 جنيهًا خلال يونيو الحالى.

وقدرت أسعار أجهزة شاومي “Redmi Note 9s” سعة (64جيجا- رام 4 ججا بايت) بنحو 3555 جنيهًا.

وسجلت أسعار هواتف شاومي “Redmi Note 9s” سعة (128 جيجا بايت – رام 6 جيجا بايت)، نحو 3 آلاف و999 جنيها في السوق المحلية.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث قائمة سعرية لهواتف شاومى في مصر خلال شهر يونيو الحالي:

قائمة أسعار هواتف شاومى فى 7-6-2020: