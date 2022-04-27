أعلنت شركة «شاومي مصر»، عن أحدث أسعار هواتفها المحمولة المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار موبايلات «شاومي» في مصر:

يقصد بـRDP سعر البيع بالجملة للتجار، بينما يعرف RRP عبارة عن سعر البيع للمستهلك النهائي.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «ريدمى – شاومي» في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 11.3%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليونا و 196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضي.