أحدث أسعار موبايلات شاومي في مصر خلال يناير 2020

تراجعت أسعار موبايلات شاومي "Redmi Note 8 Pro" فئة 64 جيجا إلي 3 آلاف و777 جنيها، مقارنة بنحو 3 آلاف و777 جنيهًا سابقا.

تتبعت بوابة “المال” حركة أسعار موبايلات شاومي بالسوق المحلية خلال يناير الحالى، طبقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة الصافي للاستيراد وكيل شاومي للهواتف المحمولة فى مصر.

تراجعت أسعار هواتف شاومي “Redmi Note 8 Pro” فئة 64 جيجا إلي 3 آلاف و777 جنيها خلال الشهر الحالي، بدلا من 3 و999 جنيهًا سابقا.

وإنخفضت أسعار هواتف شاومي”Ml 9T” سعة “128 جيجا” إلي 5 آلاف و499 جنيهًا، مقارنة بنحو 5 آلاف و999 جنيها.

في المقابل، استقرت أسعار أجهزة ريملي “Redmi Note 8 Pro” سعة “128جيجا” عند مستوي 4222 جنيهًا.

أسعار موبايلات شاومي Redmi 8

أبقت الشركة أسعار موبايلات شاومي “Redmi 8” سعة “64 جيجا- رام 4 جيجا”، بنحو 2333 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف شاومي “Redmi 8A” سعة ’32 جيجا – رام جيجا بايت” بنحو 1777 جنيهًا.

حددت أسعار هواتف “MI A3” سعة “64 جيجا”، عند مستوي 3666 جنيهًا.

وجاءت أسعار أجهزة “MI A3” سعة “128 جيجا” بقيمة 4222 جنيهًا.

واستقرت أسعار أجهزة شاومي “Redmi Note 8” سعة “64 جيجا” بقيمة 2999 جنيهًا.