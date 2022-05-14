أحدث أسعار موبايلات «شاومي» اليوم السبت 14 مايو 2022

أعلنت شركة «شاومي مصر»، عن أحدث أسعار هواتفها المحمولة المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى.

وحصلت “المال” على نسخة من القائمة الصادرة عن أحدث أسعار موبايلات «شاومي» في مصر؛ التى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم:

يقصد بـRDP سعر البيع بالجملة للتجار، بينما يعرف RRP عبارة عن سعر البيع للمستهلك النهائي.

يذكر أن العلامة الصينية «شاومي – ريدمي» تمركزت في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 11.3%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر يناير الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»