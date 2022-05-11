أحدث أسعار موبايلات «سامسونج» اليوم 11 مايو 2022

أرسلت شركة «سامسونج مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت تحركًا في أسعار بعض موبايلات «سامسونج» المطروحة في السوق المحلية خلال مايو الحالى.

وتوضح القائمة السعرية الجديدة لهواتف «سامسونج» التى تم تطبيقها رسميًا في السوق المحلية اعتبارًا من اليوم.

يقصد بـRDP سعر البيع بالجملة للتجار، بينما يعرف RRP عبارة عن سعر البيع للمستهلك النهائي.

يذكر أن العلامة الكورية «سامسونج» تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 32.3%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليونا و 196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».