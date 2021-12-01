اتصالات وتكنولوجيا

أحدث أسعار موبايلات «إنفينيكس» في مصر خلال ديسمبر

قدرت هواتف «Infinix Note10» بسعر 3260 جنيهًا
أحمد عوض 12:56 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 12:56 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

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رصدت «المال» قائمة أسعار موبايلات «إنفينيكس» المطروحة داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «إنفينيكس» للهواتف المحمولة خلال شهر ديسمبر الحالى..

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار موبايلات «إنفينيكس» في مصر خلال ديمسبر الحالى:

اسعار موبايلات انفينيكس

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة التجارية «إنفينيكس» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 9.1% من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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بقلم أحمد عوض

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