سيــارات

أحدث أسعار فيات خلال معرض أوتوماك – فورميلا

شريف عيسى أعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لفيات، وفيات بروفيشنال التجارية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، فى دورته الرابعة والعشرين.

22 سبتمبر، 2017 22 سبتمبر، 2017

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شريف عيسى

أعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لفيات، وفيات بروفيشنال التجارية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، فى دورته الرابعة والعشرين.

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