شريف عيسى
أعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لفيات، وفيات بروفيشنال التجارية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، فى دورته الرابعة والعشرين.
أحدث أسعار فيات خلال معرض أوتوماك – فورميلا
شريف عيسى أعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لفيات، وفيات بروفيشنال التجارية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، فى دورته الرابعة والعشرين.
شريف عيسى