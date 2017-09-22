أحدث أسعار فيات خلال معرض أوتوماك – فورميلا

سيــارات

شريف عيسى أعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لفيات، وفيات بروفيشنال التجارية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، فى دورته الرابعة والعشرين.