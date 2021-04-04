سيــارات

أحدث أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» خلال أبريل

تقدم الفئة الأولى بسعر 310 آلاف جنيه
المال - خاص 4:38 م, الأحد, 4 أبريل 21 4:38 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أعلنت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميستوبيشي» في مصر، أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، قدرت أسعار سيارات «إكسباندر» الفئة الأولى «GLX» بقيمة بلغت 310 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLS» بنحو 335 ألفًا.

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وينتمى طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “ميتسوبيشى”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة 13.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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