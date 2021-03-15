سيــارات

أحدث أسعار سيارات الفان في مصر خلال مارس

تقدم «سوزوكي فان» بسعر 144 ألف جنيه
أحمد عوض 10:37 ص, الأثنين, 15 مارس 21 10:37 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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تتبعت “المال” تطور أسعار السيارات الفان سعة (7 مقاعد) المنتمية لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية من أبرزها «شيفروليه، وسوزوكي، وكاري، وفيكتوري»، وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات، خلال شهر مارس الحالي.

أسعار شيفروليه فان N300

أبقت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيفروليه» في مصر، على أسعار السيارات شيفروليه فان “N300” الفئة الأولى عند مستوى 149.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 150 و950 جنيهًا فى السوق المحلية.

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وحددت أسعار سيارات الفان «شيفروليه N300» الفئة الثالثة بنحو 175.1 ألف جنيه، والفئة الرابعة الكاملة بسعر 176 ألفا و150 جنيها، خلال الشهر الحالى.

شيفروليه فان
شيفروليه فان N300

سعر سوزكي فان يستقر عند 144 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات سوزوكي الفان سعة (7 مقاعد)، عند مستوى 144 ألف جنيه في السوق المحلية خلال الشهر الحالي. وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “سوزوكي” فى مصر.

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سعر سوزوكي فان
سوزوكي فان

أسعار سيارات كاري فان

حددت مجموعة «جى بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية “كاري” في مصر، أسعار سيارات كارى الفان «Q22» موديل 2021 سعة (7 مقاعد) بقيمة بلغت 155 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

كاري Q22 الفان
كاري Q22 الفان

تقدم سيارات فيكتوري فان بسعر 155 ألف جنيه

تعرض مجموعة «IFG جروب» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيكتوري» في مصر، سيارات فيكتورى الفان «V1» سعة (8 راكب) الفئة الكاملة موديل 2021، بسعر يصل إلى 155 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مارس الحالى.

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فيكتوري فان
فيكتوري فان
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بقلم أحمد عوض

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