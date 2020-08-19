أحدث أسعار سيارات الفان فى مصر خلال أغسطس (صور)

تقدم شيفروليه فان الفئة الكاملة بسعر 176 ألف جنيه

رصدت بوابة “المال” أسعار سيارات الفان سعة (7 مقاعد) لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية هي «شيفروليه، وسوزوكي، وبايك، وكاري، وفيكتوري»، وفقُا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال شهر أغسطس الحالي.

أسعار شيفروليه الفان N300

وأعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “شيفروليه”، أسعار سيارات شيفروليه الفان “N300” الفئة الأولى بقيمة 149.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو150 و950 جنيهًا.

وحدت أسعار شيفروليه فان “N300” الفئة الثالثة بسعر يصل إلى 175.1 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة “الكاملة” نحو 176 ألفا و150 جنيها.

وأوضحت الشركة أنها تتلقى الحجوزات على سيارات شيفروليه “N300” عبر دفع العميل مقدم يصل إلى 70 ألف جنيه، على أن يتم الاستلام خلال 30 يومًا.

أسعار سيارات سوزوكي الفان

شيفروليه فان N300

أسعار سوزوكي فان

قدرت شركة “مودرن موتورز” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “سوزوكي” فى مصر، أسعار سيارات سوزوكي الميني فان سعة (7 مقاعد) بقيمة 144 ألف جنيه في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحالي.

سوزوكي فان

أسعار كاري الفان

أبقت مجموعة “جى بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “كاري” في مصر، على أسعار سيارات كارى فان «Q22» موديل 2021 عند مستوى 155 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

وقدرت أسعار سيارات الفان كاري “Q22” موديل 2020 بنحو 152 ألف جنيه فى السوق المحلية.

كاري Q22 الفان

أسعار فيكتوري فان

قدرت مجموعة “IFG جروب” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “فيكتوري” في مصر، أسعار سيارات فيكتورى فان «V1» سعة (7 راكب) الفئة الأولى بقيمة 146 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 150.5 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات فيكتروي “V2” الفئة الثالثة بقيمة بلغت 158 ألف جنيه، فيما قدرت سيارات فيكتوري فان سعة (11 مقعد) بسعر يصل إلى 160 ألف جنيه في السوق المحلية.