أحدث أسعار الميكروباص في مصر خلال مارس 2021

يقدم ميكروص «كينج لونج» بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

رصدت “المال” تطور أسعار الميكروباص في مصر لمختلف العلامات التجارية «تويوتا– نيسان- كينج لونج- جولدن دراجون- فهد» خلال شهر مارس الحالي، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

أسعار ميكروباص كينج لونج

أعلنت مجموعة “الحبيب للتجارة” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “كينج لونج” في مصر، أسعار ميكروباص “كينج لونج “- ذات النسخة المجمعة محليًا – فئة “البنزين” بقيمة بلغت 200 ألف جنيه، وسعرت فئة “بنزين- مكيف” بنحو 220 ألف جنيه، في السوق المحلية.

فى المقابل، حددت أسعار ميكروباص كينج لونج – ذات النسخة المستوردة- فئة “بنزين” بنحو 225 ألف جنيه، وتقدم فئة “بنزين- مكيف” بسعر 245 ألف جنيه، خلال الشهر الحالى.

سعر ميكروباص جولدن دراجون

أبقت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»- الوكيل المحلى للعلامة التجارية “جولدن دراجون” فى مصر، على أسعار ميكروباص “جولدن دراجون” موديل 2021 فئة «البنزين- عادى» عند مستوى 228 ألف جنيه، وفئة «بنزين- مكيف» بنحو 244 ألف جنيه، في السوق المحلية.

وحددت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» فئة «الديزل- عادى» بقيمة بلغت 258 ألف جنيه، وسعرت فئة «ديزل» المزودة بالكماليات بنحو 268 ألف جنيه.

واستقرت أسعار ميكروباص «جولدن دراجون» الفئة الكاملة «ديزل- مكييف» عند مستوى 273 ألف جنيه فى السوق المحلية.

ميكروباص تويوتا هايس

أبقت شركة “تويوتا إيجيبت” الوكيل المحلي للعلامة اليابانية “تويوتا” فى مصر، على أسعار الميكروباص “تويوتا هايس” الفئة الأولى عند مستوى 705 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

وحددت أسعار ميكروباص “تويوتا هايس” الفئة الثانية بقيمة بلغت 620 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 785 ألف جنيه.

وقدرت أسعار ميكروباص “تويوتا هايس” الفئة الرابعة بنحو 835 ألف جنيه، خلال مارس الحالى.

ميكروباص نيسان أوروفان

استقرت أسعار ميكروباص «نيسان أوروفان» في مصر عند مستوى 655 ألف جنيه، خلال شهر مارس الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر شركة “نيسان موتور إيجيبت”.

ميكروباص فوتون C2

قدرت شركة وسائل النقل «TVD- غبور والغلبان» الموزع الحصري للعلامات التجارية “فوتون، وJMC ” فى مصر، أسعار الميكروباص “فوتونC2 ” الفئة الأولى “بنزين” بقيمة بلغت 269.9 ألف جنيه، وتقدم فئات “بنزين- مكيف” بسعر 289.9 ألف جنيه، في السوق المحلية.

فى المقابل، تقدم ميكروباصات فوتون “رويال – صالون” – الفئة الأولى – بسعر يصل إلى 429.9 ألف جنيه، خلال مارس الحالى.

ميكروباص فهد

أعلنت مجموعة «IFG جروب» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “فهد” فى مصر، أسعار الميكروباص “فهد” الفئة الأولى “بنزينGL ” بقيمة بلغت 225 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “بنزينGLS ” بنحو 230 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتقدم الشركة ميكروباص فهد الفئة الثالثة “ديزل GL” بسعر 260 ألف جنيه، والفئة الرابعة “ديزل GLS» بـ265 ألفًا، والفئة الخامسة “GLX” بنحو 278 ألف جنيه خلال مارس الحالى.