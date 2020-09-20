أحدث أسعار الميكروباص في مصر خلال سبتمبر

تراجع سعر ميكروباص "كينج لونج" فئة "البنزين مكييف" إلى 226 ألف جنيه

تنشر بوابة “المال” أسعار الميكروباص لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية خلال شهر سبتمبر الحالي، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

أسعار ميكروباص كينج لونج

أعلنت مجموعة “الحبيب للتجارة” الوكيل المحلى للعلامات التجارية «كينج لونج، وبايك»، زيادة أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «البنزين» موديل 2021، لتصل إلى 208 آلاف جنيه خلال الشهر الحالى، مقارنة بـ 207 آلاف جنيه سابقًا.

فيما خفضت الشركة أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «بنزين- مكيف» إلى 226 ألف جنيه، مقابل 228 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص جولدن راجون

قدرت المجموعة العربية المتحدة “القصراوى جروب” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “جاك، وجولدن دراجون”، أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2021 فئة «البنزين- عادى» بنحو 225 ألف جنيه.

وحددت أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «بنزين – كماليات» بقيمة 235 ألف جنيه.

فيما خفضت الشركة أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «بنزين- مكيف» إلى 241 ألف جنيه، مقارنة بـ245 ألف سابقًا.

وحددت أسعار الميكروباص جولدن دراجون موديل 2021 فئة «الديزل- عادى» بقيمة بلغت 255 ألف جنيه.

وخفضت “المجموعة العربية – القصروي” أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة “ديزل- مكيف” إلى270 ألف جنيه، بدلال من 270 ألف

أسعار ميكروباص تويوتا هايس

أعلنت شركة “تويوتا إيجيبت” الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا فى مصر، أسعار ميكروباص “تويوتا هايس” ذات الشكل الجديد الفئة الأولى بقيمة بلغت 700 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

قدرت أسعار ميكروباص “تويوتا هايس” الفئة الثانية عند 760 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بسعر 780 ألفًا.

وبلغت أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الرابعة بنحو 830 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالى.

أسعار ميكروباص نيسان أوروفان

أعلنت شركة “نيسان موتور إيجيبت” أسعار ميكروباص نيسان أوروفان بقيمة بلغت 655 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

أسعار ميكروباص فوتون

قدرت شركة وسائل النقل “TVD- غبور والغلبان” الموزع الحصري للعلامات التجارية “فوتون، وJMC” فى مصر، أسعار ميكروباص “فوتون C2” الفئة الأولى “عادى” بقيمة 299.9 ألف جنيه.

وحددت أسعار ميكروباص فوتون “C2” الفئة الثانية “الكاملة– مكيف” بنحو 325 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

أسعار ميكروباص فهد

أعلنت مجموعة “IFG جروب” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “زوتي، وفيكتوري، وفهد، وفيكتوري”، أسعار ميكروباص فهد فئة البنزين بنحو 205 آلاف جنيه خلال سبتمبر الحالي.