أحدث أسعار السيارات .. 2000 جنيه ارتفاعًا في أسعار طرازات «هيونداي إلنترا HD»

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو“، الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، جيلي” فى مصر، زيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال شهر يناير الحالى.

بحسب القوائم السعرية عن «هيونداي»، قفزت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 238.9 ألف جنيه، مقارنة بـ 236.9 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 245.9 ألف جنيه، مقابل 243.9 ألف.

وصعدت أسعار طرازات «هيونداى النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 251.9 ألف جنيه، بدلًا من 249.9 ألف.

وقدرت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الرابعة «GL DAB ABS» بنحو 258.9 ألف جنيه، مقارنة بـ256.9 ألف.

وحددت أسعار سيارات «هيونداى إلنترا HD» الفئة الخامسة «GL H/L» بقيمة 266.9 ألف جنيه، مقابل 264.9 ألف.

وينتمي طراز «هيونداى إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: