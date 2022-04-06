أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 .. خالد ويارا يتورطان فى دفع 20 مليون جنيه

تتزايد شكوك يوسف في يارا بعد تصرفاتها المربية فى أكثر من موقف والتى جعلته يتأكد من أنها تخبئ أمرا ما عنه

بدأت أحداث الحلقة 5 من ملسلسل يوتيرون بمقابلة يارا – ريهام حجاج – لخالد –كريم قاسم – لتستشيره في طريقة التصرف مع الشخص المجهول الذى ارسل لها صور الحادث.

وعلى الجانب الاخر تتزايد شكوك يوسف في يارا بعد تصرفاتها المربية فى أكثر من موقف والتى جعلته يتأكد من أنها تخبئ أمرا ما عنه .

كما شعر والد يارا – توفيق عبد الحميد – بوجود شيئ بينها وبين خالد وصارحها بذلك لكنها انكرت .

الحلقة 5 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

وبتطور الاحداث قابلت يارا الشخص المجهول – يلعب دوره الفنان محمود حافظ – مصطحبة معها خالد الذي قال لصاحب الصور انه زوجها، الا أنه طلب منهما مبلغ 20 مليون جنيه مقابل تسليمهما الصور والهاتف الذى وثق عليه الحادث والاسيبلغ الشرطة .

وبعد رفض خالد ويارا الدفع ، نشب شجار بين خالد والشخص المجهول ، لتنتهي أحداث الحلقة 5 بضرب خالد من قبل الشخص المجهول ، و الذي هدده بأنه سيدخله السجن بالصور والفيديوهات وركب السيارة وهرب الا ان يارا سجلت صورة رقم سيارته .

يعرض المسلسل على قناة CBC في الساعة 6:15 مساءً .