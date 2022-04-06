ثقافة وفنون

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 .. خالد ويارا يتورطان فى دفع 20 مليون جنيه

تتزايد شكوك يوسف في يارا بعد تصرفاتها المربية فى أكثر من موقف والتى جعلته يتأكد من أنها تخبئ أمرا ما عنه
رحاب صبحي 12:24 ص, الخميس, 7 أبريل 22 12:24 ص, الخميس, 7 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت أحداث الحلقة 5 من ملسلسل يوتيرون بمقابلة يارا – ريهام حجاج – لخالد –كريم قاسم – لتستشيره في طريقة التصرف مع الشخص المجهول الذى ارسل لها صور الحادث.

وعلى الجانب الاخر تتزايد شكوك يوسف في يارا بعد تصرفاتها المربية فى أكثر من موقف والتى جعلته يتأكد من أنها تخبئ أمرا ما عنه .

اقرأ أيضا  مسلسل يوتيرن الحلقة 3.. يارا تعترف لوالدها بالسر الذى تخفيه هي وخالد

كما شعر والد يارا – توفيق عبد الحميد – بوجود شيئ بينها وبين خالد وصارحها بذلك لكنها انكرت .

الحلقة 5 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

وبتطور الاحداث قابلت يارا الشخص المجهول – يلعب دوره الفنان محمود حافظ – مصطحبة معها خالد الذي قال لصاحب الصور انه زوجها، الا أنه طلب منهما مبلغ 20 مليون جنيه مقابل تسليمهما الصور والهاتف الذى وثق عليه الحادث والاسيبلغ الشرطة .

اقرأ أيضا  برنامج رامز موفي ستار الحلقة 1 .. صابرين تضرب رامز جلال (فيديو)

وبعد رفض خالد ويارا الدفع ، نشب شجار بين خالد والشخص المجهول ، لتنتهي أحداث الحلقة 5 بضرب خالد من قبل الشخص المجهول ، و الذي هدده بأنه سيدخله السجن بالصور والفيديوهات وركب السيارة وهرب الا ان يارا سجلت صورة رقم سيارته .

يعرض المسلسل على قناة CBC في الساعة 6:15 مساءً .

اقرأ أيضا  برنامج رامز موفي ستار الحلقة 4 .. انهيار وبكاء هنا الزاهد (فيديو)

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 5 … عامر متهم بتجارة المخدرات (فيديو)

سلوى عثمان 9:40 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 5 .. بكاء ماهر بعد معرفته بمكان ورد (فيديو)

سلوى عثمان 8:53 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 5.. صدمة وشتيمة غادل عادل إلى رامز جلال (فيديو)

سلوى عثمان 8:23 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 : تفاقم الأزمة بين الإخوان المسلمين والشعب المصري تمهيدا لـ 30 يونيو

أحمد حمدي 7:50 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

مسلسل العائدون الحلقة 5 : عزام يتسبب في قتل أبرياء كثيرين بتفجير كبير

أحمد حمدي 7:48 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

غادة عادل ضيفة حلقة رامز جلال اليوم.. مقلب للمرة الثانية (فيديو)

سلوى عثمان 5:52 م, الأربعاء, 6 أبريل 22