أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2.. يارا وخالد يقعان فى شر أعمالهما

انتهت أحداث الحلقة 2 من مسلسل يوتيرن بوصول يارا ريهام حجاج لمنزلها بعد اصطدمها هى وخالد كريم قاسم بسيدة عن طريق الخطا لتلقى مصرعها وذلك أثناء قيادته لسيارة وانشغالهما بالحديث ويتركاها ويفرا هاربين .

وعند وصولها للمنزل كان ينتظرها زوجها يوسف ويسألها أين كانت . و بعد أن طلب خالد من يارا مساعدتها فى الصلح بينه وبين أمه، وبعد هروبهما بالسيارة قررا عدم الاتصال بالإسعاف أو الشرطة، وعدم إخبار أى أحد عن الحادث وخلق كذبة لإخفاء مقابلتهما، ومحاولة نسيان أمر الحادث، ولكن حدث ما لم يضعاه في الحسبان وهو مشاهدة حارس المنزل لهما وإخباره لوالد يارا.

الحلقة 2 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

المسلسل بطولة ، ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى وكانت شركة العدل جروب قد طرحت الأغنية الخاصة بتتر مسلسل يوتيرن من غناء نانسي عجرم، ومن كلمات ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لأحمد عادل ومكساج هاني محروس.

مسلسل يوتيرن من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل ، وبطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، نورهان، هلا السعيد وعبير منير.

تدور قصة المسلسل فى إطار اجتماعي ويعكس حياة الأسر المصرية ويتناول قضية الثقة بين أفرادها و علاقتها بأكاذيب السوشيال ميديا ، وأنه لا يجب على الإنسان أن يمنح الثقة المطلقة لجميع الناس . يعرض المسلسل عبر قناة cbc فى 6:15 مساء، ويعاد 7:15 صباحا