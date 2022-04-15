أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14.. ياسر يخطط لإجهاض حمل زوجة والده

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل يوتيرن مراقبة يوسف –أيمن القيسونى– وتهديد دكتور حاتم -توفيق عبد الحميد – بالصور التى التقطها ليارا وهى مع كريم قاسم –خالد وخروجها من منزله وصورها عند منزل شوقى -محمود حافظ- لمراقبته، لكن دكتور حاتم يذهب له ويهدده أن يطلقها بهدوء، ثم ينفعل عليه يوسف –أيمن القيسونى- ويقول له إن ابنه ياسر –محمود حجازى- حرامى وتنتهى الحلقة بصدمة دكتور حاتم بعدما قاله يوسف.

وشهدت الحلقة أيضًا قيام ياسر – محمود حجازي – بعمل مخطط لاجهاض حمل زوجة والده نورهان، حيث استعان بإحدى الموظفات في المستشفى لإعطائها حقنة ليتخلص من الحمل لكى لا يشاركه لميراث .

وتذهب سارة شقيقة يوسف- أيمن القيسونى- لاميرة -نانسى صلاح- لتتاكد من حقيقة علاقة يارا بخالد وهل مكالمة الطبيب الذى قال فيها ان يارا كانت أجهصت طفلًا من خالد ، قبل زواجها من يوسف لكن أميرة تتصل بالطبيب وتتأكد شقيقة يوسف بعد سماعها لرد الطبيب ان يارا بالفعل قامت بعملية الاجهاض .

وتقوم يارا –ريهام حجاج- وخالد –كريم قاسم- بتقديم بلاغ للنيابة ليكتشفون فيه تعرضه للخدعة من شوقى محمود حافظ لكن الشرطة لم تجده فى المنزل .

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها ، ويكشف المسلسل المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع حاليا من كذب وطمع فى المادة وغيرة .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على توفيق عبد الحميد ريهام حجاج ، عبير صبري ، كريم قاسم ، عبير منير، إيمن القيسوني ، صفاء الطوخي .