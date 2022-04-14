ثقافة وفنون

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 12.. حاتم يعترف لزوجته بانه متزوج وزوجته حامل

اكتشفت سرقة ياسر للخزنة بعد ان قامت طليقته أميرة بتقديم تسجيل وهو يعترف بذلك
رحاب صبحي 7:12 ص, الخميس, 14 أبريل 22 7:12 ص, الخميس, 14 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن مصارحة دكتور حاتم _ توفيق عبد الحميد _ زوجته _ صفاء الطوخى _  بأنه متزوج عليها وأن زوجته حامل

كما شهدت الاحداث العديد من التطورات حيث قامت يارا – ريهام حجاج – بتقديم طلب للعودة لعملها مرة أخرى ، بينما قام والدها بتوصية المحامى برفع قضية خلع ضد يوسف .

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9 … مقابلة ماهر وراشد بعد خطف أدم (فيديو)

 وكشفت الحلقة 12 قيام عبير منير -ميرفت- باكتشاف سرقة ياسر محمود حجازى للخزنة بعد ان قامت طليقته أميرة بتقديم تسجيل وهو يعترف بذلك ،وطلبت من يارا حل الامر والا ستلجأ للنيابة .

الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها.

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10 : نادين توقظ ضمير علاء لتجنيده معهم بالمخابرات ￼

 وشهدت الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن بإعتراف يارا –ريهام حجاج- لاخيها الدكتور ياسر– محمود حجازى – بخيانة طليقته أميرة –نانسى صلاح- مع يوسف –أيمن القيسونى- .

الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على  توفيق عبد الحميد ريهام حجاج ، عبير صبري ، كريم قاسم ، عبير منير، إيمن القيسوني ، صفاء الطوخي .

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 : خيرت الشاطر يمنع القضاة من دخول المحكمة الدستورية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل توبة الحلقة 12..إحسان تلقت ضربة قوية من حبيبها بعدما أكتشفت أنه متزوج

رحاب صبحي 7:11 ص, الخميس, 14 أبريل 22

افتتاح فعاليات «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية فى السيدة زينب ( صور )

سلوى عثمان 7:10 ص, الخميس, 14 أبريل 22

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12.. الشاطر يوجه تعليمات إلى محمد مرسي

أحمد حمدي 1:22 ص, الخميس, 14 أبريل 22

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 12 …عامر يعيد الطلبة بعد هروبهم (فيديو)

سلوى عثمان 12:52 ص, الخميس, 14 أبريل 22

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 12.. السولية يلقي رامز جلال على الأرض (فيديو )

سلوى عثمان 12:42 ص, الخميس, 14 أبريل 22

تعرف على ضيف حلقة رامز جلال اليوم .. أفضل لاعبي الوسط بالمنتخب المصري   

سلوى عثمان 5:41 م, الأربعاء, 13 أبريل 22