أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 12.. حاتم يعترف لزوجته بانه متزوج وزوجته حامل

اكتشفت سرقة ياسر للخزنة بعد ان قامت طليقته أميرة بتقديم تسجيل وهو يعترف بذلك

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن مصارحة دكتور حاتم _ توفيق عبد الحميد _ زوجته _ صفاء الطوخى _ بأنه متزوج عليها وأن زوجته حامل

كما شهدت الاحداث العديد من التطورات حيث قامت يارا – ريهام حجاج – بتقديم طلب للعودة لعملها مرة أخرى ، بينما قام والدها بتوصية المحامى برفع قضية خلع ضد يوسف .

وكشفت الحلقة 12 قيام عبير منير -ميرفت- باكتشاف سرقة ياسر محمود حجازى للخزنة بعد ان قامت طليقته أميرة بتقديم تسجيل وهو يعترف بذلك ،وطلبت من يارا حل الامر والا ستلجأ للنيابة .

الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن بإعتراف يارا –ريهام حجاج- لاخيها الدكتور ياسر– محمود حجازى – بخيانة طليقته أميرة –نانسى صلاح- مع يوسف –أيمن القيسونى- .

الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على توفيق عبد الحميد ريهام حجاج ، عبير صبري ، كريم قاسم ، عبير منير، إيمن القيسوني ، صفاء الطوخي .