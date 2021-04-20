ثقافة وفنون

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 7.. دينا تطلب مقابلة عاجلة ورفعت يعرض تقريرا خطيرا للمخابرات

طلب رفعت من هبة التي تعمل معه بالإسراع في الزواج
أحمد حمدي 9:57 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 9:57 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 7 الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري ، وشهدت بعض الأحداث مثل محاولة سيف الذي يقوم بدوره عز اقناع ضابط المخابرات المصري رفعت المسيري بانه لم يقصر في عمله في المخابرات لسنوات ولم ينتظر كلمة شكر لكن مندهش جدا من قرار رفعت بايقاف سيف عن العمل في المخابرات بعد اخطاءه التي ارتكبها في العراق الحلقات السابقة .

ويحاول والد سيف الفنان صلاح عبد الله مواساته بعد ايقافه عن العمل ، كما علمت دينا ان احد مشاريعها توقفت في عملها وقامت بالاتصال بوالدتها في ذلك الوقت لتطمئن عليها لتخبرها بان ظروف عملها ليست على مايرام وكان هذا الاتصال مراقب من المخابرات المصرية التي علمت ان دينا تطلب مقابلة عاجلة .

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وتعرضت الحلقة ايضا لطلب رفعت من هبة التي تعمل معه بالاسراع في الزواج ليغازلها اكرم بانها تاخرت كثيرا في هذه الخطوة ، واكد اكرم ان هناك حالة من الغليان في الشارع ويجب مواجهة ذلك فرد عليه رفعت بانه عرض هذه التقارير على الضابط كمال رئيس المخابرات المصري ، ويسأل رفعت أكرم عن حالة سيف فيخبره انه يمارس الرياضة للخروج من حالته النفسية السيئة وقام بفتح مكتبة والده ليؤكد له رفعت انه يحاول الخروج من حالته ويوهمنا بذلك لكن بشكل غير حقيقي .

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مسلسل هجمة مرتدة يعرض على شاشة dmc  في 10 وربع مساء وعلى شاشة dmc  دراما 12ونصف صباحا في شهر رمضان .

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بقلم أحمد حمدي

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