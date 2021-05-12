ثقافة وفنون

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 29 : نجاح سيف العربي في كشف نوايا الراهب ضد مصر

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 29 قيام سيف العربي" أحمد عز" بتوصية من المخابرات المصرية بمرافقة الراهب ريكاردو " قيس نجيب" الذي يعمل لحساب المخابرات الاسرائليية ضد مصر وقام بزيارتها اثناء احداث ثورة يناير بالبلاد لمعرفة…

أحمد حمدي 9:39 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 9:39 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 29 قيام سيف العربي” أحمد عز” بتوصية من المخابرات المصرية بمرافقة الراهب ريكاردو ” قيس نجيب” الذي يعمل لحساب المخابرات الاسرائليية ضد مصر وقام بزيارتها اثناء احداث ثورة يناير بالبلاد لمعرفة نواياه الحقيقية ضد الدولة المصرية الذي يتعاون فيها مع ايزاك .

وبالفعل كان ريكاردو يحمل شنطة بها اللابتوب الخاص به وكان يرافقه سيف واصطحبه معه لمطعم “كشري” وكان بجوارهما شخص من المخابرات المصرية معه شنطة لابتوب ايضا وتعمد سيف ان يسقط طعاما على ملابس ريكاردو حتى يدفعه للذهاب لتنظيف ملابسه ويستغل سيف الفرصة في دقائق قليلة ويقوم بتبديل شنطة ريكاردو لياخذ الشخص الاخر اللابتوب ويبدا جهاز المخابرات المصرية في تتبع جهازه وكل الرسائل عليه من خلال مراقبته .

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وبعد فك الشفرة، والتأكد من تفاصيل المؤامرة التي يديرها الراهب، لدخول سفينة محملة بالأسلحة عبر قناة السويس، طالب اللواء رفعت-هشام سليم، بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول السفينة.

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

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بقلم أحمد حمدي

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