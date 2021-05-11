ثقافة وفنون

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 28 : ريكاردو يزور مصر في أحداث ثورة يناير وانهيار والدة سيف (فيديو)

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين ، وشهدت الحلقة 28 معرفة اهل سيف " أحمد عز" بموت ابنهم حازم " خالد انور " وانهيار والدته ماجدة زكي وتقديمها لمشهد مؤثر في الحلقة تتذكر فيه امام والده صلاح عبد الله واخته…

أحمد حمدي 2:54 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21 2:54 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين ، وشهدت الحلقة 28 معرفة اهل سيف ” أحمد عز” بموت ابنهم حازم ” خالد انور ” وانهيار والدته ماجدة زكي وتقديمها لمشهد مؤثر في الحلقة تتذكر فيه امام والده صلاح عبد الله واخته منار واخيه الاكبر سيف كل الاشياء الحولة التي كان يحبها في حياته قائلة ” وظبتله غرفته وهدومه عشان يتباهى الدكتور قدام الناس وعملتله اللوبيا اللي بيحبها ثم سقطت على الارض منهارة ” .

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كما حرصت دنيا ابو زيد ” هند صبري” على حضور عزاء حازم في منزل سيف حيث تعتبر مدربة شقيقته منار في مركز الجبرتي للتحليل السياسي .

كانت مفأجاة الحلقة زيارة ريكاردو الذي يعمل لاحدى المنظمات الاجنبية وقت ثورة يناير المندلعة في احدثا الحلقة السابقة والحلقة 28 ايضا لمصر ، وطلب اللواء رفعت ” هشام سليم ” من كمال ابورية رئيس المخابرات السماح له بدخول مصر على ضمانته فقال له ” لو حصل حاجة حاكمني يافندم” لكي يتعرفوا على نواياه ضد البلاد في هذه الاحداث .

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شهدت الحلقة أيضاً مقابلة نضال الشافعى مع أحمد عز وإخباره بأنهم أنهوا إجراءات الدفن، وأخبره بأنهم هم من ضربوه لأنه لم يكن هناك وقت لعملية إخلائه بشكل طبيعي .

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

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بقلم أحمد حمدي

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