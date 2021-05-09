أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27 : قتل حازم شقيق سيف في العريش وأمه ترى كابوسا لحظة الهجوم عليه (فيديو)

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما.

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، ويقوم ببطولة العمل الفنانين أحمد عز وهند صبري ومعهما كوكبة من الفنانين ، وشهدت الحلقة 27 منذ قليل استشهاد حازم شقيق سيف العربي ” أحمد عز” ويقوم بدور حازم” خالد أنور” اثناء عمله في احدى مستشفيات العريش وهجوم مسلحين عليها لمعالجة مصاب منهم ، وقبل قتل حازم كان يتحدث مع شقيقه سيف في الهاتف وفجأة سمع صوت اطلاق رصاص في المستشفى وتحرك بسرعة سيف لمكانها فوجد اشخاص كثيرين تم قتلهم وقام بمهاجمة احد المسلحين وقتله ثم وجد اخيه غارقا في دمه وبدا في التعامل مع باقي المسلحين بالمستشفى وقتلهم ، و قدم عز مشهدا مميزا وهو يحتضن شقيقه حازم غارقا في دمه في الحلقة

كما افاقت والدتهما ماجدة زكي فجأة وهي ترى كابوس في نومها لحظة الهجوم على ابنها حازم وكانها تحس بما يحدث له في تلك اللحظة وقامت بطمأنة والدهما صلاح عبد الله حتى لايشعر بالخوف من استيقاظها من نومها فجأة وهي خائفة بهذه الدرجة .

كما شهدت الحلقة ايضا ، إصرار شقيقة سيف ” منار” للتواجد في المظاهرات بمصر مع بعض الشباب لكن رفضت والدتها ووالدها ذلك .

ايضا تواجه دينا ابو زيد حالة توتر في عملها بمركز الجبرتي للتحليل السياسي مع دكتور سعيد والشباب الذين تقوم بتدريبهم ، برغم انه يحاول مداعبتها طيلة الوقت والتعبير عن جهدها ونجاحها في العمل معه ، وقامت دينا بدخول عرفة سرية في المركز وقامت بفك شفرة الحبر السري لورقة فيها معلومات هامة سرية .

وشهدت أحداث الحلقة مظاهرات 25 يناير 2011 ” ثورة يناير” ، وظهور شقيقة سيف ” منار” فيها ، وحدث لقاء بين دينا وهبة من المخابرات المصرية لتوجهها الأخيرة بالتعليمات المطلوبة منها في هذه الاوقات .

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما.