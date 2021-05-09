ثقافة وفنون

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26: ريكاردو يقابل سيف ودكتور سعيد يحاول تجنيد دينا

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 26 حدوث مشادة كلامية بين دنيا ابو زيد" هند صبري" و شقيقة سيف العربي " منار " وبعض الشباب الذين تقوم بتدريبهم في مركز الجبرتي للتحليل السياسي…

أحمد حمدي 7:26 ص, الأحد, 9 مايو 21 7:26 ص, الأحد, 9 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 26 حدوث مشادة كلامية بين دنيا ابو زيد” هند صبري” و شقيقة سيف العربي ” منار ” وبعض الشباب الذين تقوم بتدريبهم في مركز الجبرتي للتحليل السياسي ، وذلك بعد ان قام دكتور سعيد ” أحمد حلاوة” رئيس المركز ببث سموم في كلامه عن حرب اكتوبر بانه لم يكن نصرا حقيقيا وطلب من دينا تدريب العناصر الجيدة معها في المركز وقام بمغازلتها ايضا .

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وشهدت ايضا لقاء ريكاردو بسيف العربي موضحا له انه ينتمي لمنظمة اغاثة عالمية ، وقال له سيف انه كان في العراق يعمل في الاغاثة ولديه اصدقاء فيها ، واخبره ريكاردو ان السي في الخاص به لايساعده في توفير وظيفة مناسبة له لذلك طلب منه ان يتحدث معه باستفاضة عن الاعمال التي كان يقوم بها في مصر والعراق ليوفر لها وظيفة مميزة .

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مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

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بقلم أحمد حمدي

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