أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 .. نجاة سيف العربي من الموت ونجاح دينا في الوصول لمنصب كبير

يعرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 طيلة أيام شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 24 اتفاق ريكاردو ” قيس نجيب” الذي يعمل لمنظمة على تجنيد سيف العربي” أحمد عز” بنفسه وتدريبه لانه يرى فيه خامة جيدة وصفات كثيرة منها كونه رياضي وذكي ويمكنه تنفيذ مهمات صعبة .
كما نجا سيف من الموت بصعوبة اثناء تواجده بالعراق في مهمة كلفته بها المخابرات المصرية ، حيث تعرض لذلك بسبب محاولة أحد زملائه في الوظيفة الجديدة خداعه بالاتفاق مع بعض قطاع الطرق للحصول على بضاعتهم لكنه قام بضربهم والاحتفاظ بالبضاعة .
واستطاعت دينا أبو زيد ” هند صبري” اقناع سعيد خليل” أحمد حلاوة” بامكانياتها فقدم لها عرضا للعمل في شركته وأصبحت المديرة التنفيذية لمركز الجبرتي وتكون لها خطوة جديدة في مهمتها المخابراتية .
مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما.