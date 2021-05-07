ثقافة وفنون

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 .. نجاة سيف العربي من الموت ونجاح دينا في الوصول لمنصب كبير

يعرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 طيلة أيام شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 24 اتفاق ريكاردو " قيس نجيب" الذي يعمل لمنظمة على تجنيد سيف العربي" أحمد عز" بنفسه وتدريبه لانه يرى فيه خامة جيدة وصفات كثيرة منها كونه…

أحمد حمدي 10:12 ص, الجمعة, 7 مايو 21 10:12 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 طيلة أيام شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 24 اتفاق ريكاردو ” قيس نجيب” الذي يعمل لمنظمة على تجنيد سيف العربي” أحمد عز” بنفسه وتدريبه لانه يرى فيه خامة جيدة وصفات كثيرة منها كونه رياضي وذكي ويمكنه تنفيذ مهمات صعبة .

كما نجا سيف من الموت بصعوبة اثناء تواجده بالعراق في مهمة كلفته بها المخابرات المصرية ، حيث تعرض لذلك بسبب محاولة أحد زملائه في الوظيفة الجديدة خداعه بالاتفاق مع بعض قطاع الطرق للحصول على بضاعتهم لكنه قام بضربهم والاحتفاظ بالبضاعة .

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واستطاعت دينا أبو زيد ” هند صبري” اقناع سعيد خليل” أحمد حلاوة” بامكانياتها فقدم لها عرضا للعمل في شركته وأصبحت المديرة التنفيذية لمركز الجبرتي وتكون لها خطوة جديدة في مهمتها المخابراتية .

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

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بقلم أحمد حمدي

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