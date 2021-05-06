ثقافة وفنون

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 23 : توبيخ رفعت لدينا ووظيفة جديدة لسيف العربي خارج مصر

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للجمهور المصري والعربي على مختلف القنوات الفضائية ، وشهدت الحلقة 23 انفعال اللواء رفعت " هشام سليم " على دينا ابو زيد" هند صبري" بسبب ارتكابها خطأ اثناء فتح خزينة نازلي " انجي المقدم" الحلقة…

أحمد حمدي 8:08 ص, الخميس, 6 مايو 21 8:08 ص, الخميس, 6 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للجمهور المصري والعربي على مختلف القنوات الفضائية ، وشهدت الحلقة 23 انفعال اللواء رفعت ” هشام سليم ” على دينا ابو زيد” هند صبري” بسبب ارتكابها خطأ اثناء فتح خزينة نازلي ” انجي المقدم” الحلقة السابقة وكادت تكتشفها بالفعل قائلا لدينا” احمدي ربنا انها اول غلطة وشغلك يشفعلك لكن لو اتكررت اعتبري نفسك مش معانا اللي جاي صعب ” .

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ونجحت هند صبري، في مهمتها المكلفة بها، بعدما تمكنت من فتح الخزنة في المحاولة الثالثة لها، الأمر الذي جعلها عرضة لأن تكشف نازلي هويتها، لكنها نجحت في النهاية في الحصول على الملفات المطلوبة، دون أن تشك نازلي فيها، ولكنها تركت الشنطة الخاصة بها التي تحتوي على الملفات، بعدما أخطأت وأخذت شنطة صديقتها الشبيهة لها.

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وتمكن سيف العربي الذي يقوم بدوره الفنان  أحمد عز، من الحصول على وظيفة جديدة خارج مصر، من أجل مواصلة مهمته التي سافر من أجلها.

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

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بقلم أحمد حمدي

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