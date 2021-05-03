أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20 : سفر سيف لتركيا بتكليف من المخابرات المصرية

يعرض مسلسل هجمة مرتدة للمشاهدين يوميا ، وشهدت الحلقة 20 للعمل استعداد سيف العربي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز السفر لتركيا بطريقة غير شرعية وذلك ضمن خطة لآحد المهام التي كلفته بها المخابرات المصرية بعد علم عائلته بسفره عاشت…

يعرض مسلسل هجمة مرتدة للمشاهدين يوميا ، وشهدت الحلقة 20 للعمل استعداد سيف العربي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز السفر لتركيا بطريقة غير شرعية وذلك ضمن خطة لآحد المهام التي كلفته بها المخابرات المصرية بعد علم عائلته بسفره عاشت اجواء حزينة جدا.

واستعدت دينا أبو زيد، المؤدية دورها الفنانة هند صبري، للسفر من أجل حضورسيمنار تابع لمنظمة دولية وذلك بعدما تعرضت لمجموعة من التدريبات القوية للتعامل مع كافة الأشخاص الذين تقابلهم على رأسهم نازلي، العميلة لصالح تركيا والمجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.

وأخذت نازلي شوكي تحسين ملف يفيد بخط سير أحد خطوط الغاز، الذي من المقرر أن يصل العريش، فيما حاول شخص أن يحصل منها على مبلغ نظير تلك المستندات والمعلومات.

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما.