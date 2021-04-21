أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9.. بداية الحرب بين غفران وعساف (فيديو)

عندما واجه حمزة نجل عساف كان سيقوم بمحاولة ضربه ولكن غفران قام بتنحيته عن الخناق وجابه هو عساف وفي وسط هذا الخناق الكبير

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 بدأت ببداية الحرب بين غرفان الغريب (أمير كرارة) على عساف الغريب (أحمد السقا) بهجومه على أرض عساف المتواجد بها الغجر، وهي المعركة التي ظلت دائرة على الشاشة لعدة دقائق ظهر بها العديد من المفاجآت، ومنها أن دميري (محمد جمعة) أخا عساف الكبير رغم أنه كان قادمًا للهجوم على الأرض، لكنه عندما شعر بالخطر على أخيه وقف في ظهره.

وعلى العكس فعندما واجه حمزة (أحمد مالك ) عساف كان سيقوم بمحاولة ضربه ولكن غفران قام بتنحيته عن الخناق وجابه هو عساف وفي وسط هذا الخناق الكبير شاهد غفران نجله سليم (أحمد داش) فيقرر إنهاء هذه المعركة وطلب من رجاله ترك الأرض والعودة لقصره.

جليلة (مي عمر) تشاهد نجلها وهو مصاب وتواجه غفران بأنه لا يجوز أن يستخدم أبناءه في مثل هذه المعركة، ولكنه قال لها إنهم قبله فى أية معركة وإلا فلن يكونوا أبناءه.

وعلى الجانب الآخر حاول على الغريب (دياب) رئيس المباحث ونجل عمهم أن يجعل أيًّا من الأطراف المتنازعة أن يعترف بفعلته، وعندما ذهب لغفران الغريب كاد أن يتعاركا لولا تدخُّل جليلة بينهم، وعلم على الغريب بعدها أن هناك من اعترفوا بالفعل بحرق أرض عساف وقتل الغجر.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 يعرض في هذه الأوقات

مسلسل نسل الأغراب يعرض يوميًّا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة الثانية مساء، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا، وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساء.

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربّى نجله حمزة.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.