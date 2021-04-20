أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 .. غفران الغريب يثور ضد عساف ويقتل الغجر

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 يحدث بها مفاجئة كبيرة فى ختام الحلقة ، فيفاجأ عساف الغريب ( أحمد السقا ) وهو جالس وسط الغجر وراقصة الغجر ( نجلاء بدر ) ترقص له ، أن غفران الغريب ( أمير كرارة ) قرر إنهاء المدة المتفق عليها ، ويجد هو والغجر النيران تسقط عليهم من كل حدب وصوب .

ويسقط العديد من الغجر قتلى وفي وسط النيران والضحايا المقتولين يظهر غفران الغريب ، ويقوم عساف الغريب بتقبيل يده ووضعها على الوش المرسوم على صدره لجليلة ( مي عمر ) لتبدأ معركة كبري بين أولاد العم ولكن هذه المرة سينتظر الجمهور ما يمكن أن يحدث لإيقاف هذه المذبحة في حلقة الغد .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 يعرض في هذه الأوقات

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.