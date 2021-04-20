أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 .. أول لقاء بين عساف ووالدة غفران ( فيديو )

تصل جليلة الغريب إلي قصر زوجها غفران وتواجهه أنها قابلت عساف الغريب لتخبره بضرورة أن يترك البلد لانها لا تريده قتيلا ولا تريد زوجها محبوسا

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 يحدث فيها مفاجئة جديدة بوصول عساف الغريب ( أحمد السقا ) لوالدة غفران الغريب ( امير كرارة ) ويكتشف انها مازلات على قيد الحياة ، ورغم ان كبير الغجر قرر أن يمشي وراءه لمعرفة مكان خالته شامية إلا أنه يقرر الاستمرار معه في الخطة المدبرة بينهم بأنهم سيستغلوها لعودة جليلة ( مي عمر ) حمزة ( احمد مالك ) ــ طليقة ونجل عساف الغريب ــ إلي منزله واستبدالهم بوالدة غفران الغريب .

ثم يقرر عساف الغريب تصوير شامية وإرسال الصورة لنجلها غفران حتى يغيظه ويؤكد له أن المهلة التي حددها له لن ينفذها وأنه لن يتنازل عن جليلة وحمزة .

ويوقم على الغريب على آثر الفرصة التي أعطاها له غفران بأن يذهب بوالدته ( فردوس عبد الحميد ) خالة عساف له لكي تحاول إقناعه باعادة شامية والابتعاد عن المشاكل وبداية حياة جديدة

في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 .. جليلة تعود لمنزل غفران وعلى الغريب يحاول حل الأزمة

وعلى الجانب الأخر يقوم غفران بتجميع أهالى القرية للهجوم على أرض عساف الغريب ولكن هذا لا يرضي على الغريب ( دياب ) رئيس المباحث ونجل عمهم فيذهب له ويطلب منه إعطاءه مهلة لحل الموقف وغعادة والدته بدون إراقة دماء جديدة ، وهو ما يوافق على غفران فيصرف الأهالي حتى يكون على الغريب فرصة في الحفاظ على أرواح المتبقيين من عائلته .

وفي هذه الأثناء تصل جليلة الغريب إلي قصر زوجها غفران وتواجهه أنها قابلت عساف الغريب لتخبره بضرورة أن يترك البلد لانها لا تريده قتيلا ولا تريد زوجها محبوسا وأعلنت أنها لم تعد تريد إراقة دماء جديدة تحزنها لباقي عمرها القادم .

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.