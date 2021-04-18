ثقافة وفنون

أحداث مسلسل «نسل الأغراب»” الحلقة 6 .. غفران يواجه عساف ويهدد بقتل على الغريب

كبير الغجر يعلن موافقته على وضع يده في يد عساف الغريب في مقابل كتابة قطعة أرض لتكون ملكا للغجر بعد الفوز على غفران وعودة جليلة وحمزة لمنزل عساف
سلوى عثمان 10:24 م, الأحد, 18 أبريل 21 10:24 م, الأحد, 18 أبريل 21

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مازالت احداث مسلسل ” نسل الأغراب ” في الحلقة 6 تتصاعد بسرعة فبعد اكتشاف عساف الغريب ( أحمد السقا ) أن شامية والدة غفران الغريب ( امير كرارة ) مازلت على قيد الحياة يطلب أخو صديقه الذي تتواجد عنده 18 مليون جنيه لتسليمه أياها وأخبره أن سيعيدها لغفران ويتسلم منه المبلغ لو لم يدبره .

وبعد ترك جليلة ( مي عمر ) منزل زوجها غفران وتذهب لمنزل أخيها العمدة ( إدوارد ) يذهب لها غفران ويجد أخوها على الغريب ( دياب ) رئيس المباحث هو الأخر هناك وبعد مشادة بينهم يعلن لجليلة أنه أصبح يفكر بشدة في قتله ، كما قام بدعوتها للعودة لبيتها بعد ان ضرب العديد من الطلقات في الهواء وهو ماعتبرته تهديدا ورفضته بشدة معلنه أنها لا يتم تهديدا ولم يقم أى شخص بضربها من قبل .

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وبالفعل يذهب غفران لوالده على الغريب ( فردوس عبد الحميد ) ليخبره أنه في المرة القادمة لن يتردد في قتله ويخبر على الغريب هو الأخر بنفس الكلام ولكنه لا يبالى بتهديد أبن عمه .

نسل الأغراب تتصاعد بها الأحداث بذهاب غفران لعساف

وعند ذهاب حمزة وسليم ( احمد مالك وأحمد داش ) لوالدتهم جليلة تقوم بإخبارهم أنها بالفعل قلبها تحرك عند خروج عساف الغريب من السجن ، وانها لا تعرف ما الذي تريده الأن وما قالتله جعلهما يتركاها وهم غاضبون .

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وبدأ التعاون بين عساف الغري بوالغجر عندما ذهب لكبيرهم ليطلب منه 18 مليون جنيه وتركه ليفكر فى الأمر ، وبالفعل ذهب إليه كبير الغجر معلنا موافقته على وضع يده في يد عساف الغريب في مقابل كتابة قطعة أرض لتكون ملكا للغجر بعد الفوز على غفران وعودة جليلة وحمزة لمنزل عساف .

وتنتهى الحلقة بذهاب غفران الغريب لمنزل عساف الغريب .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .

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بقلم سلوى عثمان

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