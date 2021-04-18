أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 5 ... شامية لا تزال على قيد الحياة وجليلة تترك غفران

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ” نسل الأغراب ” معرفة عساف الغريب ( أحمد السقا ) بأن صديقه الذي كان يخبأ لديه شامية والدة غفران الغريب ( أمير كرارة ) ــ كشفت الحلقات الأولى انه خطفها وهو في السجن ولا أحد يعرف مكانها ــ قد توفي منذ عشرة سنوات ، ليفاجأ عساف بقدوم أخوه الصغير ليخبره أن الامانة التي كانت لدي أخوه مازالت بحوزته وأن شامية مازالت على قيد الحياة .

وكما ذهبت فردوس عبد الحميد ــ والدة على الغريب ــ لمنزل غفران قامت في الحلقة الخامسة بالذهاب إلي عساف الغريب للوصول لحل ينهى الصدام بينه وبين غفران، ولكن عساف يظل على موقفه بأنه يريد عودة زوجته جليلة وابنه حمزة ، وأنه لن يعيد والدة غفران إليه إلا بعد تنفيذ ما يريد .

وبعد معرفة غفران بمقابلة زوجته جليلة ( مي عمر ) لزوجها السابق عساف يقوم بضربها ويذهب حمزة وسليم لمعاتبة والدهم على ضرب والدتهم فينفعل عليهم ويخبرهم أنها قابلت عساف الغريب، تترك جليلة منزل غفران الغريب وتذهب إلى منزل أخيها العمدة حسيب .

في نسل الأغراب دميري يواجه أخوه عساف الغريب

وفي مقابلة أخري واجه دميري ــ أخو عساف الغريب الكبير ــ ويحدث عتاب شديد بينهم ويخبره عساف انه يعرف أن أخو يعمل مع غفران وتركه يأخذ زوجته و أبنه حمزة و مشاركته لشقيق غفران وإقامته معه في نفس المنزل لزواجهما من أختين ، ولكن دميري يخبر عساف أنه السبب في كل الخراب الذي حل بهم ، ويرفض عساف مسامحة أخيه ، كما يعلم عساف أن أخته مريضة بالقلب .

أما الغازية الغجرية قامت بإخبار عساف الغريب بسبب قوة ونفوذ غفران الغريب أنه قام بالإحتماء بعائلته من جانب والدته وهم جميعا من الغجر وبعد أن قاموا بحمايته رفض تمليكم الارض التي سكنوها كما رفض مشاركتهم مع في تجارة الأفيون سبب ثرائه الفاحش .

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .