ثقافة وفنون

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 … اختفاء سليم الغريب يقلب الموازين (فيديو)

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .
سلوى عثمان 12:20 ص, الأثنين, 10 مايو 21 12:20 ص, الأثنين, 10 مايو 21

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أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 … قام عساف الغريب ( أحمد السقا ) بخطف سليم الغريب نجل غفران ( احمد داش ) ، كما طلب جليلة ( مي عمر ) لتأتى لمنزله لامر هام ، واخبرها انه خطفه حتى تتمم زواجهما وإلا سيقتله ، وبالفعل تحت الضغط وافقت على ذلك ، ولكنها مع ذلك أخبرته أيضا أنها من ستقوم بقتله جراء ما فعله من إيذاء لأحد أبنائها .

وهذا الاختفاء جعل غفران الغريب يقلق بشدة على نجله ، وقام سعادة ( محمد مهران ) أخو غفران الأصغر بالذهاب لحمزة الغريب ( أحمد مالك ) لسؤاله ما إذا كان رأي أخوه سليم ، لكنه أخبره أنه لا يعرف عنه شيئا .

شك حمزة مباشرة في عساف الغريب وذهب لمنزله لسؤاله عن أخيه ، ولكنه أنكر معرفته بالأمر ، وأخبره أنه سيتزوج والدته جليلة في نفس يوم زواج على الغريب ( دياب ) على رغدة الغريب ( ملك زاهر ) ، وحاول أن يستفزه بانه سيترك له غرفة ليعيش فيها معهما وبدلا من أن يناديه والده يمكن أن يعتبره زوج والدته .

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لم يتحمل حمزة الخبر وذهب لجليلة ليواجهها ، وأخبره أنه سيعتبرها ماتت لأنه لن يتحمل أنه كاد يصدقها عندما قالت أنها اختارتهم ولن تتزوج ، واتهمها بالكذب ، ورغم وقع الكلمات الصعب عليها إلا أنها لم تفعل شيئا معه لمعرفتها بقسوة الموقف عليه .

وقرر غفران الغريب قتل على الغريب ــ نجل عمه ورئيس المباحث الذي حبسه في قضية زراعة الأفيون ــ يوم فرحه على رغدة ، إنتقاما منه على محاولة على لتنفيذ القانون .

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كما ظل غفران و سعادة يحاولان البحث عن سليم دون جدوى ، واخبر سعادة أخيه أن الفرح الذي نصب صوانه سيكون فرح عساف وجليلة ايضا ، وظهرت علامات الغضب الشديد على غفران وانتهت الحلقة .

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب  يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناةmbc 1  يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

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نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .

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بقلم سلوى عثمان

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