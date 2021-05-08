أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 26 … عساف الغريب يخطف سليم نجل غفران (فيديو)

عندما ذهبت جليلة ( مي عمر ) لغفران قبل خروجه من السجن طلبت منه العفو ، والعودة لها مرة آخري ، لكنه أخبرها أن كرامته أهم عنده من حبه لها .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 26 … استطاع سعادة ( محمد مهران ) إخراج أخيه الكبير غفران الغريب ( أمير كرارة ) من تهمة زراعة الأفيون في أرض يملكها واحتجاز مزارعين داخل الأرض ، عن طريق رشوتهم جميعا ، وقتل المزارع الذي هرب من البداية وبلغ عن مكان المزرعة ، وهذا ما اعتبره غفران إنجازا من قبل أخيه الصغير .

وحمزة الغريب ( أحمد مالك ) قرر ترك منزل غفران الغريب لما بدر منه من محاولة لقتل فاطمة ( ريم سامي ) وهي البنت التي يحبها ، كما أنه اخبره أخوه سليم ( أحمد داش ) انه لم يعد له أخ أيضا ، وذهب لخاله عمدة القرية ( إدوارد ) للإقامة عنده ، وعندما قابل فاطمة طلب منها مغادرة القرية معه ، ولكنها رفضت هذا الاقتراح ، واخبرته أنها لن تتزوجه إلا لو طلب يدها من عساف الغريب لانها تعتبره والدها .

وعندما ذهبت جليلة ( مي عمر ) لغفران قبل خروجه من السجن طلبت منه العفو ، والعودة لها مرة آخري ، لكنه أخبرها أن كرامته أهم عنده من حبه لها .

واخبرها عساف الغريب أنه بعد قرارها برفضه واختيارها لأبنائها ، قرر أن يقوم رجاله بخطف سليم الغريب نجل غفران .

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .