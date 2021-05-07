أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 .. عداوة جديدة بين غفران وحمزة الغريب (فيديو)

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 .. رغم أن غفران الغريب (أمير كرارة ) هو الذي قام بتربية حمزة ( أحمد مالك ) نجل جليلة (مي عمر) من عساف ( أحمد السقا )، إلا انه عندما قام غفران بمحاولة قتل فاطمة (ريم سامي) خادمة عساف التي يحبها حمزة، اصبحت هناك عداوة بينهما، وذهب حمزة لمكان حبس غفران ــ نظرًا لأنه محبوس بتهمة زراعة الأفيون ــ وأخبره أنه سيقتله لو ماتت فاطمة جراء إصابتها ، كما أعلن غفران لحمزة أنه كان عليه قتله وهو طفل رضيع لا أن يربيه كإبن له نظرا لأنه نجل عساف ويحمل صفاته .

ظل عساف الغريب بجوار فاطمة وهى مصابة وكانت فى غيبوبة وتحدث مع خادمه أنه أعطى لها الجزء المتبقي من الحنية داخله وكان محتفظا به لنجله حمزة، ولكن حمزة رفض هذه الحنية، فوجد نفسه بسبب طيبتها وقلبها الأبيض يحبها دون سبب، وعندما فاقت من غيبوبتها حاول الضحك معها ولكنها صدته بكلماتها الجارحة.

وحاولت جليلة التحدث مع حمزة وإقناعه أن سليم أخوه يحبه ، وأن غفران أيضًا يحبه، لكنه رفض حديثها وأخبرها بأن قلبها دائما ما يحركها وهو أيضًا الأن قلبه هو الذي يحركه.

فوجئت جليلة أن عساف الغريب هو الذي بلغ عن غفران ، وبهذا يكون قد خلف وعده معها بعدم إيذاء غفران ، لذلك ذهبت له واخبرته أن كل الذي بينهم أنتهى لأنه لم يوفي بوعده.

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناةmbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .