أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 … غفران يأمر بقتل فاطمة خادمة عساف (فيديو)

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناةmbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 … حمزة ( أحمد مالك ) وسليم ( أحمد داش ) يضربان بعضهما البعض أمام أهالى القرية بسبب علاقة حمزة بفاطمة ( ريم سامي ) خادمة عساف الغريب ( أحمد السقا ) ، وبدأت الخناقة بصفع حمزة لسليم بالقلم ، ثم قيام سليم برفع السلاح على أخيه الكبير ، وبعد إصابة كل واحد منهما الاخر إصابة بالغة ، وصلا لمنزلهما وقام والدهما غفران الغريب ) بتعنيفهما بشدة ، ثم أمر غفران أحد رجالة بقتل فاطمة خادمة عساف .

وقررت فاطمة أن تحكى لعساف الغريب ما حدث مع حمزة وسليم ، فقام بنهرها بشدة ، وأخبرها أنها بذلك تكون كمن يزرع في أرض بور وستخسر بالتأكيد ، وبالفعل قام أحد رجال غفران الغريب بقتل فاطمة وهى بالسوق أمام المارة .

جليلة ( مي عمر ) عندما علمت أن ولديها حدث بينهما خلاف جمعتهمامعا للصلح ،ولكنهم قالا لها كلاما جارحا خاص باختيارها لعساف الغريب وتركهالوالدهما غفران ، وأنها السبب في أنهما أصبحا حكاية على ألسنة الناس ، فقررت الذهاب لعساف الغريب ، وأخبرته أنها ستختار نجليها حمزة وسليم ، وأنها لن تتزوجه وستعيش معهما فقط .

وبعد معرفة على الغريب ( دياب ) رئيس المباحث لمكان أرض الأفيون الخاصة بغفران الغريب ، قامت قوات الشرطة بإقتحام المكان وإيجاد المزارعين المحتجزين و ضبط الأفيون المزروع بالأرض .

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناةmbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .