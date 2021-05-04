ثقافة وفنون

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 … عساف يصل لمكان أرض الأفيون (فيديو)

على الغريب ( دياب ) يذهب لعمه محفوظ ووالد رغدة ( ملك زاهر ) أبنة عزيزة حبيبته القديمة ، ومعه عساف الغريب ، لطلب بدها ورغم رفض مصطفي الغريب هذه الزيجة إلا أن عساف الغريب يخبرهم أنه خالها وسيزوجها رغما عنهم .
سلوى عثمان 11:18 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 11:18 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 … يذهب بكري زلط ( عماد زيادة ) كبير الغجر لعساف الغريب ( أحمد السقا ) بعدما علم أن الذهب الذي أعطاه له مزيف ، ليفاجئه نميري ( محمد جمعة ) أن عقد الأرض أيضا مزور وأن الغجر لا يمكثون في أرض ملكهم ، وهو ما يجعل بكري يخبرهم أنهم أصبحوا أعداء الغجر وأنهم لن يتركوهم .

على الغريب ( دياب ) يذهب لعمه محفوظ ووالد رغدة ( ملك زاهر ) أبنة عزيزة حبيبته القديمة ، ومعه عساف الغريب ، لطلب بدها ورغم رفض مصطفي الغريب هذه الزيجة إلا أن عساف الغريب يخبرهم أنه خالها وسيزوجها رغما عنهم .

ولكن محفوظ عم على الغريب يقنع أبنه مصطفي أن موافقته واجبة حتى يصبح لهم جبهة يتأكون عليها نظرا لأن غفران الغريب لم يعد مضمون .

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غفران الغريب ( أمير كرارة ) يقيم علاقة مع غازية الغجر دهب ( نجلاء بدر ) ، ويستيقظوا من النوم يجدوا جليلة الغريب ( مي عمر ) جالسة على أريكة امامهم ، وقامت بإهانة دهب وخبرت غفران أنه أصبح لا يستطيع الأختيار بعد أن تركته .

واحد من المزارعين بمزرعة الأفرون الخاصة بغفران الغريب استطاع الهرب ، ولم يجد مكانا للإختباء سوي لدي عساف الغريب ، وذهب بالفعل طالبا الحماية ، في مقابل تعريفهم بمكان المزرعة .

وذهب عساف لعلى الغريب لإخباره أنه يعرف مكان المزرعة ويريد مقابل لإخباره عنها .  

وحمزة الغريب ( أحمد مالك ) وسليم الغريب ( أحمد داش ) يتعاركون أمام فاطمة ( ريم سامي ) ، ويصفع حمزة سليم عندما يخبرها أنها مجرد خادمة ، فيرفع سليم السلاح لقتل أخيه الكبير .

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أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب  يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1  يعرض الساعة 11 مساءا  .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة  .

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نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .

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بقلم سلوى عثمان

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