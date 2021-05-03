أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 .. شرط غفران لجليلة لكي لا يقتل عساف (فيديو)

قابلت جليل عساف الغريب لتخبره بما قاله لها غفران ، وأخبرته بضرورة زواجهما بمجرد إنقضاء فترة العدة ، لأنها لن تجعل أى شخص يختار لها حياتها مرة آخري .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 … ذهب غفران الغريب ( أمير كرارة ) إلى جليلة ( مي عمر ) لكي يخبرها أنه لم يكن يحبها ، وأنها لو تريد أن يظل عساف الغريب ( أحمد السقا ) على قيد الحياة لا توافق على الزواج منه ، كما أكد لها أنه سيقتل أخوتها على ( دياب ) و حمدان ( إدوارد ) ، ولكنها أخبرته أن على وحمدان واحد منهم رئيس مباحث والثاني عمدة البلد ، ولن تخاف على أيا منهم ، أما هى فكانت لا تحبه هى الأخري وزواجها منه كان رغما عنها ، وأن تهديده لا قيمة له .

وقابلت جليل عساف الغريب لتخبره بما قاله لها غفران ، وأخبرته بضرورة زواجهما بمجرد إنقضاء فترة العدة ، لأنها لن تجعل أى شخص يختار لها حياتها مرة آخري .

وقام غفران الغريب بقتل أثنين من تجار المخدرات عندما تحدثوا أمامه عن جليلة بطريقة لم تعجبه ، كما طلب قدوم بكري زلط ( عماد زيادة ) كبير الغجر ، ليخبره أنه سيقوم بقتلهم جميعا جراء ما فعله من وقوفه بجوار عساف الغريب .

بعد خروج مصطفي الغريب من السجن قرر إعادة رغدة أبنته ( ملك زاهر ) ولكنه عند دخوله منزل على الغريب قامت جليلة بتوبيخه وإخباره أن هذا المنزل له كبير وهو على الغريب ولو أراد إستعادتها يجب أن يتحدث معه ، وظهرت رغدة مرعوبة أمام على الغريب وجليلة والحاجة نجاة ( فردوس عبد الحميد ) لانها لا تريد العودة لوالدها ، ووعدها على الغريب أنه لن يتركها مرة آخري .

آخر مشاهد المسلسل ظهر فيها على الغريب وعساف الغريب ومصطفي الغريب ووالده ، وأعلن عساف أن على الغريب طلب يد رغدة الغريب ( عساف الغريب خالها ) ومن الواضح أنهم سيوافقون رغما عنهم ليكون على الغريب زوجا لنجلة المراة التي أحبها طوال عمره .

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.