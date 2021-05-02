أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 … جليلة وشامية يحاولون وقف سلسال الدم (فيديو)

قام عساف بتأجير مئات الرجال بعشرة ملايين جنيه في السنة الواحدة ، ورفض على الغريب أن يكون هناك حراسة امام بيته لحماية جليلة وذهب لعساف وأخبره أنه لو رأى آي رجل منهم سيقتله .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 … بعد عودة شامية ( أحلام الجريتلى ) لمنزل أبنها غفران الغريب ( أمير كرارة ) ومقابلة أبنها الأخر وأحفادها ، طلبت من غفران وقف الدم الذي في العائلة ، وأخبرته أنه الكافي جدا ضياع عشرون عاما من عمرها وأنها لا تريد ضياع باقي عمرها فى الحزن عليه .

وجليلة ( مي عمر ) عندما ذهب لها عساف الغريب ( أحمد السقا ) كان شرطها الوحيد لعدم خسارتها الا يقترب من أبنيها حمزة ( احمد مالك ) وسليم ( أحمد داش ) ولا أخويها على ( دياب ) و حمدان ( إدواردر ) ، وأيضا غفران فوضعت الخمسة أشخاص في نفس الكفة ، في أيضا تريد وقف الدم الذي بينهم ، ولا تريد أن ينتقم أحدا من الاخر .

بكري زلط ( عماد زيادة ) كبير الغجر ، يكشف عساف لأخوه نميري ( محمد جمعة ) أنه لم يأخذ ذهب الأغراب وإنما حصل على ذهب قشرة ، وذهب به للمكان الموجود فيه الذهب الحقيقي، كما أخبره أن الأرض التى باعها له أيضا جعل العامل الذي يعمل لديه هو الذي يمضي على الورق لتكون مزورة .

وقام عساف بتأجير مئات الرجال بعشرة ملايين جنيه في السنة الواحدة ، ورفض على الغريب أن يكون هناك حراسة امام بيته لحماية جليلة وذهب لعساف وأخبره أنه لو رأى آي رجل منهم سيقتله .

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.